В РФ спасли оленя, застрявшего в снегу по самые рога (видео)

На поверхности торчала только голова с рогами животного.
В Республике Коми (Россия) местные жители спасли оленя, который застрял в болоте и снегу по самые рога.
Видео "операции" по спасению попало в Сеть.
Трое мужчин случайно проезжали мимо на снегоходе. Они увидели, как на поверхности земли торчала только голова с рогами животного. Один из мужчин сначала разгребал снег руками, а затем — лопатой. Оленя привязали животное к торсу, чтобы его не унесло течением, и вытащили за рога.
Мужчина, снявший операцию на видео, отметил, что животное просидело в болоте достаточно долго, ведь после освобождения еще долго хромало. Недалеко "друга" ждал второй олень, который не решался подходить к людям.
Напомним, что закарпатский фермер по всему миру закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат.
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