У РФ врятували оленя, що застряг у снігу по самі роги (відео)

На поверхні стирчала лише голова з рогами тварини.

У Республіці Комі (Росія) місцеві жителі врятували оленя, який застряг у болоті та снігу по самі роги.

Відео "операції" з порятунку потрапило до Мережі.

Троє чоловіків випадково проїжджали повз на снігоході. Вони побачили, як на поверхні землі стирчала лише голова з рогами тварини. Один із чоловіків спочатку розгрібав сніг руками, а потім – лопатою. Оленя прив'язали тварину до торса, щоб його не забрало течією, і витягли за роги.

Чоловік, який зняв операцію на відео, зазначив, що тварина просиділа в болоті досить довго, адже після звільнення ще довго шкутильгала. Неподалік на "друга" чекав другий олень, який не наважувався підходити до людей.

Нагадаємо, що закарпатський фермер у всьому світі закупив близько сотні оленів, щоб поповнити ними ліси Карпат.

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