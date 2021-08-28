Впервые в мире: в США коронавирус обнаружили в оленей

Риск передачи вируса от животных людям - низкий.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые в мире выявлен у американских оленей.

Об этом информирует министерство сельского хозяйства США.



"Национальные лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили SARS-CoV-2 у диких белохвостых оленей в штате Огайо", — говорится в сообщении.



Речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. Напомним, что случаи коронавируса уже регистрировались в мире среди небольшого числа видов животных, но это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19.

Сообщается, что риск передачи вируса от животных людям - низкий.

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Напомним, что в ноябре 2020 года в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В конце месяца убитые норки "восстали" из-под земли, где были похоронены тела животных набухли в результате образования в них газов и поднялись на поверхность.

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