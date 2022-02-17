Анна Трінчер шокувала неочікуваним подарунком від коханого

Наречений артистки здивував її на День всіх закоханих.

Популярна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер похизувалася дуже нестандартним подарунком до Дня всіх закоханих від свого нареченого Олександра Волошина.

Ввечері замість ресторану та святкового побачення пара опинилася в одному з київських тату-салонів. Виявилося, що за ідеєю Волошина 14 осіб зробили портретні татуювання на честь Трінчер. Одне з тату було навіть виконано на голові.

"Чи не шкодую я, що обрала найкращого та найромантичнішого чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки й мурашки? – Ні. Чи не зарано я визначилася з тим, з ким хочу прожити все життя? – Ні", – написала Анна під відеотизером подарунку днем раніше.

Разом із закоханими була й мама артистки Жанна. До слова, її образ теж було втілено в одному з малюнків на тілі. За словами Олександра, на реалізацію задуму в нього та команди було трохи більше доби. Тому всі тату вкриті спеціальною захисною плівкою.

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