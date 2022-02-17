"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить": Лукашенко сообщил, признает ли "ДНР" и "ЛНР"

Лукашенко также сказал, что Беларусь готова поддержать РФ, если она решит прийти на помощь фейковым республикам.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией признать "ДНР" и "ЛНР" и что это будет совместное с Путиным решение.
Об этом он сказал 17 февраля, передает "БелТА".
"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", — заявил Лукашенко и добавил, что Беларусь готова поддержать РФ, если она решит прийти на помощь фейковым республикам.
"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове - и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", — заявил он.
Напомним, на днях Госдума проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины. Решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин еще не подписал. Не делать этого главу Кремля призывают, в частности президент Франции, канцлер Германии и госсекретарь США.
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