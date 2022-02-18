Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19 – Ляшко

Частота госпіталізацій в Україні під час хвилі "Омікрон" зменшилася удвічі-втричі, у порівнянні з "Дельта"-хвилею.

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Завдяки вакцинації уперше вдалося зменшити на 17% кількість смертей внаслідок недуги.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 18 лютого.

За його словами, наразі завдяки вакцинації Україна має значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та “ковідної” смертності. Посилаючись на дані МОЗ Ляшко розповів, що станом на сьогодні в закладах охорони здоров'я перебуває на лікуванні 26 052 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою.

Загалом в медзакладах виділено 72 887 ліжок для лікування "ковіду". Завантаженість ліжок з киснем знижується та становить 37,8% пацієнтами які потребують кисневої терапії зайнято 28,3%.

"Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої в нас є доступними більше половини ліжок з киснем. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21.5 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за увесь час пандемії вдалося зменшити на 17%", - сказав Віктор Ляшко.

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Частота госпіталізацій в Україні, як уточнив Ляшко, зменшилася у 2-3 рази, у порівнянні з "Дельта"-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази - з 2.0% до 0.5%.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз у Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів, - уточнив очільник МОЗ.

Водночас Віктор Ляшко додав, що, за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень “ковідної” смертності в Україні є на 9% нижчим, аніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії.

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