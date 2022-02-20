Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.
В Україні станом на ранок 20 лютого зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 3 172 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.
Крім того, за минулу добу 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, дві дози – 15 114 034 людини, додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.
"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголосили у МОЗ.
Випадків коронавірусу в регіонах за добу:
- м. Київ – 2 126
- Вінницька – 292
- Волинська – 336
- Дніпропетровська – 1 077
- Донецька – 925
- Житомирська – 720
- Закарпатська – 275
- Запорізька – 753
- Івано-Франківська – 328
- Київська – 574
- Кіровоградська – 321
- Луганська – 253
- Львівська – 635
- Миколаївська – 945
- Одеська – 953
- Полтавська – 541
- Рівненська – 333
- Сумська – 996
- Тернопільська – 394
- Харківська – 1 398
- Херсонська – 867
- Хмельницька – 861
- Черкаська – 823
- Чернівецька – 247
- Чернігівська – 475
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, що Україні станом на ранок 19 лютого було зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 260 людей, 30 487 пацієнтів одужало.
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