Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.

В Україні станом на ранок 20 лютого зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 3 172 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.

Крім того, за минулу добу 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, дві дози – 15 114 034 людини, додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголосили у МОЗ.

Випадків коронавірусу в регіонах за добу:

м. Київ – 2 126

Вінницька – 292

Волинська – 336

Дніпропетровська – 1 077

Донецька – 925

Житомирська – 720

Закарпатська – 275

Запорізька – 753

Івано-Франківська – 328

Київська – 574

Кіровоградська – 321

Луганська – 253

Львівська – 635

Миколаївська – 945

Одеська – 953

Полтавська – 541

Рівненська – 333

Сумська – 996

Тернопільська – 394

Харківська – 1 398

Херсонська – 867

Хмельницька – 861

Черкаська – 823

Чернівецька – 247

Чернігівська – 475

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що Україні станом на ранок 19 лютого було зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 260 людей, 30 487 пацієнтів одужало.

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