Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 лютого

Associated Press

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.

В Україні станом на ранок 20 лютого зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 3 172 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.

Крім того, за минулу добу 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини,  дві дози – 15 114 034 людини, додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголосили у МОЗ.

Випадків коронавірусу в регіонах за добу: 

  • м. Київ – 2 126
  • Вінницька – 292
  • Волинська – 336
  • Дніпропетровська – 1 077
  • Донецька – 925
  • Житомирська – 720
  • Закарпатська – 275
  • Запорізька – 753
  • Івано-Франківська – 328
  • Київська – 574
  • Кіровоградська – 321
  • Луганська – 253
  • Львівська – 635
  • Миколаївська – 945
  • Одеська – 953
  • Полтавська – 541
  • Рівненська – 333
  • Сумська – 996
  • Тернопільська – 394
  • Харківська – 1 398
  • Херсонська – 867
  • Хмельницька – 861
  • Черкаська – 823
  • Чернівецька – 247
  • Чернігівська – 475

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що Україні станом на ранок 19 лютого було зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 260 людей, 30 487 пацієнтів одужало.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Ліки від коронавірусу отримали перші українські пацієнти | Новини України

Ліки від коронавірусу отримали перші українські пацієнти | Новини України
Наступна публікація