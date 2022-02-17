Судьбоносная дата: что нас ждет 20.02.2022

Магия чисел февраля продолжается. В ближайшее время нас ожидает волшебная дата - 20.02.2022.

То, что было загадано и задумано 02.02.2022, теперь начинает воплощаться в реальность. В феврале три важных даты (02.02.2022, 20.02.2022, 22.022022), которые могут повлиять на жизнь человека, принести судьбоносные перемены, рассказывает астролог Марина Скади.

Основа, фундамент 2022 года – это три двойки, которые в сумме дают число шесть. Ключевое значение цифры 6 – "общество". Шесть может уравновесить противоречия активных и пассивных составляющих. Три двойки в составе шестерки усиливают положительный потенциал года, а дата – 20.02, делает день гармоничным, благоприятным для взаимоотношений, создания структуры, партнерства, договоров. Шестерка объединяет два треугольника, которые олицетворяют мужское и женское начало.

20.02.2022 – благоприятное время для брака и официальных союзов. В это день Луна в Весах, Венера и Марс в соединении, что способствует долгим, прочным взаимоотношениям. Это 20-й лунный день, очень серьезный и интересный: время духовного преображения, преодоления сомнений, познания законов Вселенной.

На стадии двадцать впервые на ЯНскую, первую позицию двузначного числа выходит пассивная, ИНЬская двойка. Как неотделимое и связанное с переменами в первом числе, изменение во втором числе так же происходит через обновление – теперь на этой позиции ноль 0 - как идеальная гармония.

Дата 20.02.2022 запускает абсолютно новый уровень развития любой системы или отдельного человека. Более высокий и уже не материальный, не физический, но настолько прочный и монолитный, как само Время, как его Закон, как благословение Вселенной и самой природы (двойка теперь первая).

Сумма всех чисел даты 20.02.2022 – десять (10), что символизирует завершение этапа развития системы в череде простых стадий – однозначных чисел. Наполненность и целостность своей массой, объемом и значимостью, перевернула ход развития событий. А уже этот процесс приводит к необходимости после завершения определенного этапа двигаться дальше, начиная во многом с начала – после единицы снова ноль. В этой дате есть все: импульс (1) + интуиция (2) + взаимодействие (3) + материальность (4) = 10.

Стадия двадцати – это переход через границу, некое испытание, требующее максимального развития, созревание в системе – и на внешнем (10) и на внутреннем (10) плане. 10 + 10 = 20. Пройдя такое испытание, система в своем развитии получает определенный допуск к предстоящему завершению, закруглению и окончанию определенного цикла. Но после этого обязательно начнется новый этап, более качественный и гармоничный. Это начало еще не совсем ясно представляется в будущем. Но дата 20.02.2022 – судьбоносная, которая меняет полностью весь спектр составляющих этапов, частей любой системы.

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