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Народные приметы, обряды и обычаи 20 февраля 2022 года

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Народные приметы, обряды и обычаи 20 февраля 2022 года

Pexels

Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.

20 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

20 февраля: церковный праздник

Святой Парфений жил в Милетополе, находящемся на полуострове Геллеспонте, во времена императора Константина I Великого. Его отец Христодул был диаконом. Человек великой веры, святой Парфений усердно работал, отдавая заработанное нуждающимся. Епископом Милетополя Филетом рукоположен в священники. Позже епископом Кизиком Асколием он был поставлен епископом Лампсакийским. Прославился многими чудесами, в частности, способностью исцелять людей.

Дата смерти святого Парфения неизвестна. Известно только, что после его смерти собрались все епископы, чтобы воздать последние почести святителю.

20 февраля: народные традиции

Раньше на этот день приходились "зимние старики", хотя начинаются они на второй неделе перед Великим постом.

Это древние и высокогуманные обряды поклонения и почитания предков. Каждый день готовили обрядовое блюдо и оставляли на ночь для покойников, чтобы деды поужинали. Кое-где колыбель, изготовленное из угла, меда и компота (кстати, эту пищу еще называли "четвертой страшной кованой", потому что готовили ее и на поминки), относили и на могилки.

Кроме зимних, были еще "весенние старики", приходившиеся на вторую неделю после Пасхи, "летние" — в пятницу на последней неделе перед зелеными праздниками и "осенние" — в последнюю пятницу и субботу перед пылиповскими запусками.

20 февраля: что нельзя делать

  • жениться;
  • развлекаться;
  • одеваться в зеленое;
  • делать покупки.

20 февраля: что следует делать

  • выпекать пироги;
  • ходить в церковь;
  • молиться за усопших, посещать их могилы.

20 февраля: украинские народные приметы

  • Притихли комнатные птицы — к морозу.
  • Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.
  • Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.
  • Когда плетень чернеет зимой – на оттепели.

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