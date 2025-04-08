Як часто треба прати піжами / © Associated Press

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Та чи справді це так, розповіло видання Real Simple та повідомило, що все залежить від індивідуального стилю життя, типу тканини та навіть вашої звички наносити лосьйон перед сном.

Прихована небезпека невипраної піжами

На перший погляд, піжама має вигляд найчистішого одягу у гардеробі — адже ми не виходимо у ній на вулицю. Проте навіть під час сну тіло активно працює: шкіра виділяє піт, жир, відлущуються мертві клітини, залишаються сліди косметики та засобів догляду за тілом. Все це накопичується у волокнах тканини та створюють сприятливе середовище для бактерій, пилових кліщів і неприємного запаху.

Якщо довго ігнорувати потребу у пранні піжами, це може призвести до подразнень, висипань, загострення алергій, а в окремих випадках — навіть до появи інфекцій.

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Від чого залежить частота прання

Чи приймаєте ви душ перед сном? Якщо так, тканина менше забруднюється і піжаму можна носити 2–3 ночі поспіль. Якщо ні — прати потрібно частіше.

Чи наносите ви косметику, чи лосьйон? Доглядові продукти можуть залишати плями та змішуватись із потом і пришвидшувати забруднення.

Чи носите ви спідню білизну під піжамою? Якщо ні — вважайте її прямим шаром одягу, як спідню білизну та періть після кожного використання.

Чи спите ви спокійно, чи пітнієте вночі? Якщо ви схильні до нічної пітливості, часте прання стає обов’язковим.

З чого виготовлена піжама? Натуральні тканини (бавовна, шовк, льон) краще пропускають повітря та накопичують менше запахів, ніж синтетичні волокна (поліестер, нейлон, еластан). Піжами з синтетики краще прати частіше — раз на 1–2 дні.

Рекомендації

Щоденне прання — якщо піжама єдиний шар одягу на тілі, якщо ви пітнієте вночі чи носите її цілий день.

Кожні 2–3 носіння — якщо ви приймаєте ванну чи душ перед сном, надягаєте спідню білизну та користуєтесь мінімальною кількістю косметичних засобів.

1 раз на тиждень — якщо ви вдягаєте піжаму лише для короткого вечірнього розслаблення та одразу переодягаєтесь.

Як подовжити термін служби піжами між праннями

Приймайте душ перед сном, а не зранку.

Уникайте нанесення жирних кремів, олій та автозасмаги перед сном.

Зберігайте піжаму окремо від домашнього одягу та не носіть її цілий день.

Майте принаймні 2–3 пари піжам, щоб чергувати їх без шкоди для здоровʼя.

Піжама — це ваша друга шкіра у нічний час і до неї варто ставитися з тією ж увагою, як і до постільної чи спідньої білизни. Регулярне прання — це не лише про чистоту, а й про комфорт, приємний аромат та турботу про власне здоров’я.

І пам’ятайте, якщо на піжамі є плями, незрозумілий запах або вона просто здається несвіжою — саме час відправити її у прання.