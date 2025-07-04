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Салат «Табуле»: рецепт нашвидкуруч
Якщо ви хочете освіжити власне меню, спробуйте салат «Табуле» — це саме той варіант, коли смачно, просто, корисно та дуже ароматно.
У класичному варіанті його готують з булгуром, але українська фудблогерка Ольга Рябенко пропонує зручну та не менш апетитну адаптацію — з кус-кусом. Ідеально підходить для тих, хто хоче харчуватись усвідомлено, але без довгих стоянь на кухні.
«Табуле» — це традиційний ліванський салат, основою якого є велика кількість свіжої зелені, соковиті овочі та легка цитрусова заправка. У його складі — джерела клітковини, антиоксидантів і вітамінів, це робить страву чудовим варіантом для тих, хто піклується про фігуру та здоров’я.
Інгредієнти
- Кус-кус
- 100 г
- Окріп
- 150 мл
- Петрушка
- 1 великий пучок
- М’ята
- 8 листочків
- Кінза
- 20–30 г
- Зелена цибуля
- 3 стебла
- Помідори
- 2 шт.
- Огірки
- 3 шт.
- Сік лимона
- 1 шт.
- Олія
- 30 мл
- Коріандр мелений
- ¼ ч. л
- Цукор
- 1 ч. л
- Сіль
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- Перець
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Приготування
Залийте кус-кус 150 мл окропу, додайте сік половини лимона та накрийте кришкою. Через 10 хв розпушіть виделкою. Дайте охолонути.
Петрушку, м’яту, кінзу та зелену цибулю дрібно порубайте. Саме зелень — «душа» «Табуле», тож не шкодуйте її.
Огірки та помідори наріжте маленькими кубиками. Якщо виділяється багато соку — краще злити, щоб салат не став «супом».
У великій мисці з’єднайте кус-кус, зелень, овочі. Додайте решту лимонного соку, сіль, перець, мелений коріандр, цукор і олію. Добре перемішайте.
Особливо цікаво подати «Табуле» у листках салату (наприклад, айсберг) — вийдуть корисні їстівні «тарілочки».
«Табуле» — це більше, ніж просто салат. Це філософія легкості, повага до природних інгредієнтів та турбота про себе. Не бійтеся адаптувати рецепт під свої смаки. Головне — баланс і любов до того, що ви готуєте.