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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Салат «Табуле»: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви хочете освіжити власне меню, спробуйте салат «Табуле» — це саме той варіант, коли смачно, просто, корисно та дуже ароматно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Салат «Табуле»

Салат «Табуле» / © Associated Press

У класичному варіанті його готують з булгуром, але українська фудблогерка Ольга Рябенко пропонує зручну та не менш апетитну адаптацію — з кус-кусом. Ідеально підходить для тих, хто хоче харчуватись усвідомлено, але без довгих стоянь на кухні.

«Табуле» — це традиційний ліванський салат, основою якого є велика кількість свіжої зелені, соковиті овочі та легка цитрусова заправка. У його складі — джерела клітковини, антиоксидантів і вітамінів, це робить страву чудовим варіантом для тих, хто піклується про фігуру та здоров’я.

Інгредієнти

Кус-кус
100 г
Окріп
150 мл
Петрушка
1 великий пучок
М’ята
8 листочків
Кінза
20–30 г
Зелена цибуля
3 стебла
Помідори
2 шт.
Огірки
3 шт.
Сік лимона
1 шт.
Олія
30 мл
Коріандр мелений
¼ ч. л
Цукор
1 ч. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Залийте кус-кус 150 мл окропу, додайте сік половини лимона та накрийте кришкою. Через 10 хв розпушіть виделкою. Дайте охолонути.

  2. Петрушку, м’яту, кінзу та зелену цибулю дрібно порубайте. Саме зелень — «душа» «Табуле», тож не шкодуйте її.

  3. Огірки та помідори наріжте маленькими кубиками. Якщо виділяється багато соку — краще злити, щоб салат не став «супом».

  4. У великій мисці з’єднайте кус-кус, зелень, овочі. Додайте решту лимонного соку, сіль, перець, мелений коріандр, цукор і олію. Добре перемішайте.

  5. Особливо цікаво подати «Табуле» у листках салату (наприклад, айсберг) — вийдуть корисні їстівні «тарілочки».

«Табуле» — це більше, ніж просто салат. Це філософія легкості, повага до природних інгредієнтів та турбота про себе. Не бійтеся адаптувати рецепт під свої смаки. Головне — баланс і любов до того, що ви готуєте.

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