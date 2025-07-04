Салат «Табуле»: рецепт нашвидкуруч

Салат «Табуле» / © Associated Press

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У класичному варіанті його готують з булгуром, але українська фудблогерка Ольга Рябенко пропонує зручну та не менш апетитну адаптацію — з кус-кусом. Ідеально підходить для тих, хто хоче харчуватись усвідомлено, але без довгих стоянь на кухні.

«Табуле» — це традиційний ліванський салат, основою якого є велика кількість свіжої зелені, соковиті овочі та легка цитрусова заправка. У його складі — джерела клітковини, антиоксидантів і вітамінів, це робить страву чудовим варіантом для тих, хто піклується про фігуру та здоров’я.

Інгредієнти Кус-кус 100 г Окріп 150 мл Петрушка 1 великий пучок М’ята 8 листочків Кінза 20–30 г Зелена цибуля 3 стебла Помідори 2 шт. Огірки 3 шт. Сік лимона 1 шт. Олія 30 мл Коріандр мелений ¼ ч. л Цукор 1 ч. л Сіль Перець

Приготування

Залийте кус-кус 150 мл окропу, додайте сік половини лимона та накрийте кришкою. Через 10 хв розпушіть виделкою. Дайте охолонути. Петрушку, м’яту, кінзу та зелену цибулю дрібно порубайте. Саме зелень — «душа» «Табуле», тож не шкодуйте її. Огірки та помідори наріжте маленькими кубиками. Якщо виділяється багато соку — краще злити, щоб салат не став «супом». У великій мисці з’єднайте кус-кус, зелень, овочі. Додайте решту лимонного соку, сіль, перець, мелений коріандр, цукор і олію. Добре перемішайте. Особливо цікаво подати «Табуле» у листках салату (наприклад, айсберг) — вийдуть корисні їстівні «тарілочки».

«Табуле» — це більше, ніж просто салат. Це філософія легкості, повага до природних інгредієнтів та турбота про себе. Не бійтеся адаптувати рецепт під свої смаки. Головне — баланс і любов до того, що ви готуєте.

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