Як приготувати рис у томатному соусі

Тим, хто дотримується посту, пропонуємо приготувати смачний і ситний рис у томатному соусі.

Для приготування страви підійде як круглий, так і довгий рис. Подайте як самостійну страву або доповніть його легким овочевим салатом.

Інгредієнти рис 1 скл. вода 2 скл. томатна паста 2 ст. л. часник 2 зубчики паприка мелена 1 ч. л. перець чилі 0,5 шт. олія 2 ст. л. сіль

Рис кілька разів промийте у холодній воді та дайте стекти зайвій рідині. Часник очистіть і дрібно наріжте. Перець чилі також дрібно наріжте. У сотейник налийте олію, додайте часник і злегка обсмажте, потім перець чилі, паприку, кілька секунд обсмажте, додайте томатну пасту, сіль і ще обсмажте кілька хвилин. Викладіть рис, залийте гарячою водою та перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні 20-25 хвилин до його м'якості. Вимкніть плиту і дайте настоятися рису десять хвилин.

Поради:

Готову страву можна посипати зеленню.

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