Як приготувати рис у томатному соусі

Тим, хто дотримується посту, пропонуємо приготувати смачний і ситний рис у томатному соусі.
Для приготування страви підійде як круглий, так і довгий рис. Подайте як самостійну страву або доповніть його легким овочевим салатом.
Інгредієнти
- рис
- 1 скл.
- вода
- 2 скл.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чилі
- 0,5 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- Рис кілька разів промийте у холодній воді та дайте стекти зайвій рідині.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- Перець чилі також дрібно наріжте.
- У сотейник налийте олію, додайте часник і злегка обсмажте, потім перець чилі, паприку, кілька секунд обсмажте, додайте томатну пасту, сіль і ще обсмажте кілька хвилин. Викладіть рис, залийте гарячою водою та перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні 20-25 хвилин до його м'якості. Вимкніть плиту і дайте настоятися рису десять хвилин.
Поради:
- Готову страву можна посипати зеленню.
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