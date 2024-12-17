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Як приготувати рис у томатному соусі

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
182 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
284
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати рис у томатному соусі

Пісний рис у томатному соусі / Фото: Credits

Тим, хто дотримується посту, пропонуємо приготувати смачний і ситний рис у томатному соусі.

Для приготування страви підійде як круглий, так і довгий рис. Подайте як самостійну страву або доповніть його легким овочевим салатом.

Інгредієнти

рис
1 скл.
вода
2 скл.
томатна паста
2 ст. л.
часник
2 зубчики
паприка мелена
1 ч. л.
перець чилі
0,5 шт.
олія
2 ст. л.
сіль
  1. Рис кілька разів промийте у холодній воді та дайте стекти зайвій рідині.
  2. Часник очистіть і дрібно наріжте.
  3. Перець чилі також дрібно наріжте.
  4. У сотейник налийте олію, додайте часник і злегка обсмажте, потім перець чилі, паприку, кілька секунд обсмажте, додайте томатну пасту, сіль і ще обсмажте кілька хвилин. Викладіть рис, залийте гарячою водою та перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні 20-25 хвилин до його м'якості. Вимкніть плиту і дайте настоятися рису десять хвилин.

Поради:

  • Готову страву можна посипати зеленню.

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