Как приготовить рис в томатном соусе

Для тех, кто соблюдает пост, приготовьте вкусный и сытный рис в томатном соусе.

Для приготовления блюда подойдет как круглый, так и длинный рис. Подайте как самостоятельное блюдо или дополните его легким овощным салатом.

Ингредиенты рис 1 ст. вода 2 ст. томатная паста 2 ст. л. чеснок 2 зубчика паприка молотая 1 ч. л. перец чили 0,5 шт. растительное масло 2 ст. л. соль

Рис несколько раз промойте в холодной воде и дайте стечь лишней жидкости. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Перец чили также нарежьте мелко. В сотейник налейте растительное масло, добавьте чеснок и слегка обжарьте, затем перец чили, паприку пару секунд обжарьте, добавьте томатную пасту, соль и еще обжарьте пару минут. Выложите рис, залейте горячей водой и перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 20-25 минут до мягкости риса. Отключите плиту и дайте рису настояться десять минут.

Советы:

Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

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