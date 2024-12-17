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Как приготовить рис в томатном соусе

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
182 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить рис в томатном соусе

Постный рис в томатном соусе / Фото: Credits

Для тех, кто соблюдает пост, приготовьте вкусный и сытный рис в томатном соусе.

Для приготовления блюда подойдет как круглый, так и длинный рис. Подайте как самостоятельное блюдо или дополните его легким овощным салатом.

Ингредиенты

рис
1 ст.
вода
2 ст.
томатная паста
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
перец чили
0,5 шт.
растительное масло
2 ст. л.
соль
  1. Рис несколько раз промойте в холодной воде и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  3. Перец чили также нарежьте мелко.
  4. В сотейник налейте растительное масло, добавьте чеснок и слегка обжарьте, затем перец чили, паприку пару секунд обжарьте, добавьте томатную пасту, соль и еще обжарьте пару минут. Выложите рис, залейте горячей водой и перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 20-25 минут до мягкости риса. Отключите плиту и дайте рису настояться десять минут.

Советы:

  • Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

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