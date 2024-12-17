Как приготовить рис в томатном соусе

Для тех, кто соблюдает пост, приготовьте вкусный и сытный рис в томатном соусе.
Для приготовления блюда подойдет как круглый, так и длинный рис. Подайте как самостоятельное блюдо или дополните его легким овощным салатом.
Ингредиенты
- рис
- 1 ст.
- вода
- 2 ст.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец чили
- 0,5 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- Рис несколько раз промойте в холодной воде и дайте стечь лишней жидкости.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- Перец чили также нарежьте мелко.
- В сотейник налейте растительное масло, добавьте чеснок и слегка обжарьте, затем перец чили, паприку пару секунд обжарьте, добавьте томатную пасту, соль и еще обжарьте пару минут. Выложите рис, залейте горячей водой и перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 20-25 минут до мягкости риса. Отключите плиту и дайте рису настояться десять минут.
Советы:
- Готовое блюдо можно посыпать зеленью.
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