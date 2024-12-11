Как приготовить домашний майонез

Если у вас дома имеется погружной блендер, приготовьте домашний майонез за несколько минут, который по вкусу не уступает магазинному и не содержит консервантов.

Чтобы майонез получился, обязательно используйте все ингредиенты комнатной температуры. Рецепт простой и быстрый, где совсем не нужно вводить растительное масло тонкой струйкой, а выложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить.

Ингредиенты растительное масло рафинированное 200 мл яйцо куриное 1 шт. сахар 1 ч. л. горчица 1 ч. л. соль 0,5 ч. л.

Яйцо помойте и обсушите бумажным полотенцем. В высокий стакан от блендера, налейте растительное масло, аккуратно вбейте яйцо, чтобы желток остался целым. Добавьте сахар, горчицу и соль. Погружной блендер опустите в стакан, накройте им желток и прижмите его ко дну. Взбивайте на максимальной скорости, не отрывая насадку от дна стакана, пока не начнет образовываться густая масса, а затем можно приподнять блендер и взбивать вверх-вниз по стакану еще 20-30 секунд. Масса начнет густеть, светлеть и превратится в соус. Попробуйте на вкус, добавьте по необходимости сахар, соль или лимонный сок, немного еще взбейте. Переложите в стеклянную тару и храните в холодильнике не более 4-5 дней.

Советы:

Растительное масло можно использовать на половину с оливковым маслом.

Майонез можно взбить в стеклянной банке.

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