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Как приготовить домашний майонез

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
4 700 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашний майонез

Домашний майонез / Фото: www.credits

Если у вас дома имеется погружной блендер, приготовьте домашний майонез за несколько минут, который по вкусу не уступает магазинному и не содержит консервантов.

Чтобы майонез получился, обязательно используйте все ингредиенты комнатной температуры. Рецепт простой и быстрый, где совсем не нужно вводить растительное масло тонкой струйкой, а выложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить.

Ингредиенты

растительное масло рафинированное
200 мл
яйцо куриное
1 шт.
сахар
1 ч. л.
горчица
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
  1. Яйцо помойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. В высокий стакан от блендера, налейте растительное масло, аккуратно вбейте яйцо, чтобы желток остался целым. Добавьте сахар, горчицу и соль. Погружной блендер опустите в стакан, накройте им желток и прижмите его ко дну. Взбивайте на максимальной скорости, не отрывая насадку от дна стакана, пока не начнет образовываться густая масса, а затем можно приподнять блендер и взбивать вверх-вниз по стакану еще 20-30 секунд. Масса начнет густеть, светлеть и превратится в соус. 
  3. Попробуйте на вкус, добавьте по необходимости сахар, соль или лимонный сок, немного еще взбейте. Переложите в стеклянную тару и храните в холодильнике не более 4-5 дней.

Советы:

  • Растительное масло можно использовать на половину с оливковым маслом.
  • Майонез можно взбить в стеклянной банке.

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