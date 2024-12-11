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Як приготувати домашній майонез

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
4 700 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
200
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати домашній майонез

Домашній майонез / Фото: www.credits

Якщо у вас вдома є занурювальний блендер, приготуйте домашній майонез за кілька хвилин, який за смаком не поступається магазинному і не містить консервантів.

Щоб майонез вийшов, обов'язково використовуйте всі інгредієнти кімнатної температури. Рецепт простий і швидкий, де зовсім не потрібно вводити олію тонким струмком, а викласти всі інгредієнти в чашу блендера і збити.

Інгредієнти

олія рафінована
200 мл
яйце куряче
1 шт.
цукор
1 ч. л.
гірчиця
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
  1. Яйце помийте і обсушіть паперовим рушником.
  2. У високу склянку від блендера налийте олію, акуратно вбийте яйце, щоб жовток залишився цілим. Додайте цукор, гірчицю та сіль. Занурювальний блендер опустіть у склянку, накрийте ним жовток і притисніть його на дно. Збивайте на максимальній швидкості, не відриваючи насадку від дна склянки, доки не почне утворюватися густа маса, а потім можна підняти блендер і збивати вгору-донизу по склянці ще 20-30 секунд. Маса почне густішати, світлішати і перетвориться на соус.
  3. Спробуйте на смак, додайте за необхідності цукор, сіль або лимонний сік, трохи збийте. Перекладіть у скляну тару та зберігайте в холодильнику не більше 4-5 днів.

Поради:

  • Олію можна використовувати на половину з оливковою.
  • Майонез можна збити у скляній банці.

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