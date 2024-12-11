Як приготувати домашній майонез

Якщо у вас вдома є занурювальний блендер, приготуйте домашній майонез за кілька хвилин, який за смаком не поступається магазинному і не містить консервантів.
Щоб майонез вийшов, обов'язково використовуйте всі інгредієнти кімнатної температури. Рецепт простий і швидкий, де зовсім не потрібно вводити олію тонким струмком, а викласти всі інгредієнти в чашу блендера і збити.
Інгредієнти
- олія рафінована
- 200 мл
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 1 ч. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- Яйце помийте і обсушіть паперовим рушником.
- У високу склянку від блендера налийте олію, акуратно вбийте яйце, щоб жовток залишився цілим. Додайте цукор, гірчицю та сіль. Занурювальний блендер опустіть у склянку, накрийте ним жовток і притисніть його на дно. Збивайте на максимальній швидкості, не відриваючи насадку від дна склянки, доки не почне утворюватися густа маса, а потім можна підняти блендер і збивати вгору-донизу по склянці ще 20-30 секунд. Маса почне густішати, світлішати і перетвориться на соус.
- Спробуйте на смак, додайте за необхідності цукор, сіль або лимонний сік, трохи збийте. Перекладіть у скляну тару та зберігайте в холодильнику не більше 4-5 днів.
Поради:
- Олію можна використовувати на половину з оливковою.
- Майонез можна збити у скляній банці.
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