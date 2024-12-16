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Протизапальна дієта: що це таке та які її переваги

Протизапальна дієта: що це таке та які її переваги

Протизапальні продукти — важливий елемент вашого щоденного раціону / Фото: pixabay.com

Перехід на протизапальне харчування приносить помітні результати вже за місяць. 

Протизапальна дієта включає фрукти і овочі, продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти, цільнозернові продукти, пісну білкову їжу, корисні жири та спеції. Вона забороняє або обмежує споживання оброблених продуктів, червоного м’яса та алкоголю.

Протизапальна дієта — це не певний режим, а скоріше стиль харчування. Середземноморська дієта і дієта DASH є прикладами протизапальних дієт. Багато оброблених продуктів провокують запалення, тоді як натуральні продукти, багаті антиоксидантами і поліфенолами, здатні знизити його. 

У протизапальній дієті поєднано різноманітні продукти, які:

  • багаті поживними речовинами
  • забезпечують надходження низки антиоксидантів
  • містять корисні жири

Продукти, які можуть допомогти впоратися із запаленням, включають:

  • жирну рибу
  • фрукти, такі як чорниця, ожина, полуниця та вишня
  • овочі (особливо зелені)
  • квасолю
  • горіхи і насіння
  • оливки та оливкову олію
  • клітковину

Люди, які дотримуються протизапальної дієти, повинні уникати або обмежувати споживання:

  • оброблених харчових продуктів
  • продуктів з додаванням цукру або солі
  • шкідливих жирів
  • перероблених вуглеводів, які містяться в білому хлібі, білих макаронах і багатьох хлібобулочних виробах
  • оброблених закусок, таких як чіпси та крекери
  • готових десертів - печиво, цукерки та морозиво
  • великої кількості алкоголю

Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.

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