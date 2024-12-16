Протизапальна дієта: що це таке та які її переваги

Перехід на протизапальне харчування приносить помітні результати вже за місяць.

Протизапальна дієта включає фрукти і овочі, продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти, цільнозернові продукти, пісну білкову їжу, корисні жири та спеції. Вона забороняє або обмежує споживання оброблених продуктів, червоного м’яса та алкоголю.

Протизапальна дієта — це не певний режим, а скоріше стиль харчування. Середземноморська дієта і дієта DASH є прикладами протизапальних дієт. Багато оброблених продуктів провокують запалення, тоді як натуральні продукти, багаті антиоксидантами і поліфенолами, здатні знизити його.

У протизапальній дієті поєднано різноманітні продукти, які:

багаті поживними речовинами

забезпечують надходження низки антиоксидантів

містять корисні жири

Продукти, які можуть допомогти впоратися із запаленням, включають:

жирну рибу

фрукти, такі як чорниця, ожина, полуниця та вишня

овочі (особливо зелені)

квасолю

горіхи і насіння

оливки та оливкову олію

клітковину

Люди, які дотримуються протизапальної дієти, повинні уникати або обмежувати споживання:

оброблених харчових продуктів

продуктів з додаванням цукру або солі

шкідливих жирів

перероблених вуглеводів, які містяться в білому хлібі, білих макаронах і багатьох хлібобулочних виробах

оброблених закусок, таких як чіпси та крекери

готових десертів - печиво, цукерки та морозиво

великої кількості алкоголю

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