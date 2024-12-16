Протизапальна дієта: що це таке та які її переваги

Перехід на протизапальне харчування приносить помітні результати вже за місяць.
Протизапальна дієта включає фрукти і овочі, продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти, цільнозернові продукти, пісну білкову їжу, корисні жири та спеції. Вона забороняє або обмежує споживання оброблених продуктів, червоного м’яса та алкоголю.
Протизапальна дієта — це не певний режим, а скоріше стиль харчування. Середземноморська дієта і дієта DASH є прикладами протизапальних дієт. Багато оброблених продуктів провокують запалення, тоді як натуральні продукти, багаті антиоксидантами і поліфенолами, здатні знизити його.
У протизапальній дієті поєднано різноманітні продукти, які:
- багаті поживними речовинами
- забезпечують надходження низки антиоксидантів
- містять корисні жири
Продукти, які можуть допомогти впоратися із запаленням, включають:
- жирну рибу
- фрукти, такі як чорниця, ожина, полуниця та вишня
- овочі (особливо зелені)
- квасолю
- горіхи і насіння
- оливки та оливкову олію
- клітковину
Люди, які дотримуються протизапальної дієти, повинні уникати або обмежувати споживання:
- оброблених харчових продуктів
- продуктів з додаванням цукру або солі
- шкідливих жирів
- перероблених вуглеводів, які містяться в білому хлібі, білих макаронах і багатьох хлібобулочних виробах
- оброблених закусок, таких як чіпси та крекери
- готових десертів - печиво, цукерки та морозиво
- великої кількості алкоголю
Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.
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