Названо сім найкорисніших сирів: радять дієтологи

Сир - це не тільки смачна закуска, це ще й дуже корисний для здоров'я продукт.

Сир буває твердим, м'яким, з цвіллю і без, солоним і пікантним, ароматним і не дуже. Однак багато людей не знають, який краще сир для здоров'я - видів даної продукції настільки багато, що заплутатися дуже легко.

Який сир найкраще купувати і чим він корисний

Моцарелла

Цей вид м'якого білого сиру, насиченого вологою, вважається одним з найкорисніших. Його роблять з коров'ячого молока, найдорожчу моцарелу виробляють з буйволиного молока. У 28 грамах такого сиру ви знайдете 11% добової норми кальцію, 6 грамів білка і стільки ж жирів. Моцарелла містить особливі пробіотики які покращують роботу кишківника, підвищують імунітет, знижують запалення в організмі.

Сир з пліснявою

Смак і аромат даного сиру подобається не всім, проте гурмани його дуже люблять. Даний вид сиру багатий кальцієм, він дуже корисний для кісток і бореться з ризиками розвитку остеопорозу. У 28 грамах сиру з цвіллю містяться 12% від добової норми кальцію, 14% денної норми натрію, 8 грамів жиру, 6 грамів білка і 1 грам вуглеводів.

Фета

Цей вид сиру часто додають до салатів. М'яка, солонувата, біла і дуже ніжна - саме така фета. Цей сир корисний для тих, хто хоче схуднути. У ньому міститься особлива кислота, яка відповідає за боротьбу з жиром. 28 грамів фети подарують вам 14% від добової норми натрію, 11% від денної норми кальцію, 4 грами білків, 6 грамів жирів.

Сир

Багато хто не знає, але саме сир багатий білками і натрієм, він допомагає схуднути. 100 грамів сиру містять в собі 15% денної норми натрію, 9% - кальцію. У такій порції міститься 12 грамів білків, 5 грамів вуглеводів і 3 грами жирів.

Маскарпоне

Цей сир більше нагадує ніжний вершковий сир або навіть йогурт. На смак він неймовірно ніжний, трохи солодкуватий. За консистенцією продукт більше схожий на сирну масу.

Батьківщиною такого продукту є Італія (в цій країні, взагалі роблять неймовірно смачні сири). Для приготування маскрапоне вершки жирністю 25-30% спочатку підігрівають на водяній бані приблизно до 80 градусів, потім додають лимонний сік, винний оцет або винну кислоту для згортання молочного білка.

Пармезан

Цей твердий і ароматний сир багатий на поживні речовини, він корисний для кісток і його можуть вживати люди, які погано переносять занадто лактозні продукти. У 28 грамах пармезану містяться 26% добової норми кальцію, 15% денної норми натрію, 10 грамів білка, а також 7 грамів жирів і 1 грам вуглеводів.

Тет-де-Муан

Назва такого сиру дослівно перекладається як "голова монаха". І саме ченці стали першими готувати цей продукт. Родина сиру ― Швейцарія, він є ексклюзивним та дуже дорогим. Для виробництва використовується найсвіжіше коров'яче молоко річного удою.

Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.

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