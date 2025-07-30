iPhone 17: якими кольорами та характеристиками буде оснащена нова модель

iPhone / © Pixabay

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Австралійський інсайдер Сонні Діксон викликав справжній ажіотаж у спільноті Apple, опублікувавши у соціальній мережі X фотографії прототипів усієї лінійки iPhone 17. На них можна побачити не лише майбутній дизайн пристроїв, а й очікувані колірні рішення, які готує компанія для нових флагманів.

Про це пише Т4.

За даними витоків, моделі iPhone 17 Pro та Pro Max отримають насичені темно-синій та помаранчевий відтінки. Особливий інтерес викликає саме помаранчевий колір, який може стати ключовим візуальним нововведенням серії Pro. Це рішення може значно освіжити зовнішній вигляд преміальних моделей і зробити їх більш впізнаваними на ринку.

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Моделі iPhone / © Фото з відкритих джерел

Базовий iPhone 17 запропонує широку палітру з шести кольорів: чорний, білий, сірий сталевий, світло-блакитний, світло-зелений та світло-фіолетовий. Модель iPhone 17 Air матиме чотири варіанти кольорів, що доповнять загальну різноманітність лінійки.

Моделі iPhone / © Фото з відкритих джерел

Нові фотографії з’явилися після того, як раніше у мережі вже помічали знімки з імовірним iPhone 17 Pro, однак тоді деталі було важко розгледіти. Зображення від Сонні Діксона дають значно чіткіше уявлення про те, якими можуть бути майбутні смартфони Apple.

Офіційна презентація лінійки iPhone 17 очікується у вересні, і ці витоки лише посилюють інтерес та очікування шанувальників бренду.

Нагадаємо, Apple активно працює над першим у своїй історії складаним iPhone, який може вийти вже наступного року під назвою iPhone Fold. Інсайдери та експерти виділяють п’ять ключових характеристик майбутньої моделі. Зокрема, очікується, що смартфон матиме 7,8-дюймовий основний дисплей і 5,5-дюймовий зовнішній екран — для порівняння, нинішні iPhone оснащені екранами розміром від 6,1 до 6,9 дюйма.

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