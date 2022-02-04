На шляху важливих відкриттів: айсберг в Антарктиці зупинив рух дослідницьких кораблів

Науковці з'ясовують, як швидко руйнується шельфовий льодовик.

Гігантський айсберг в Антарктиці зупинив рух двох дослідницьких кораблів, які прямували до льодовика "Судного дня".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 лютого.

Саме так в народі називають льодовик "Туейтс", бо від нього залежить доля всієї нашої планети. Якщо він розтане, рівень океанів може зрости на 25%. Тоді сотні міст підуть під воду.

Саме від цього льодовика відколовся великий айсберг, який нині блокує роботу дослідницьких кораблів із десятками вчених на борту. Науковці намагаються з’ясувати, наскільки швидко руйнується важливий шельфовий льодовик.

В Антарктиці айсберг зупинив рух двох дослідницьких кораблів

Як повідомлялося, влітку 2022 року відбудеться чергова експедиція із зануренням до корабля "Титанік", що затонув у 1912 році. Кожен, хто придбає квиток за 250 тисяч доларів, зможе на підводному апараті "Титан" побачити на власні очі, у якому стані наразі знаменитий корабель, який лежить на дні Атлантичного океану на глибині близько 4 кілометрів.

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