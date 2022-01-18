Українці підкорили найвищу точку Антарктиди: як це було

Висота гори Вінсон майже п'ять кілометрів.

Десятеро українців підкорили найвищу точку Антарктиди.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 січня.

Експедиція здолала гору Вінсон, яка заввишки майже п'ять кілометрів. До цього найвищу точку континенту змогли підкорити лише семеро українців. Втім, масових експедицій, як цього разу, не було ніколи.

Група екстремалів, з-поміж яких двоє дівчат, піднімалися на вершину протягом трьох днів. Хоча в Антарктиді нині літо, але температура там до -50 градусів і доволі вітряно. Деякі учасники навіть отримали обмороження. Втім група дісталася вершини у повному складі. Винесли на гору прапор України.

Новини світу: українці підкорили найвищу точку в Антарктиді

Як повідомлялося, біля станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордний за 20 років сніговий покрив - 2,75 м. Попередній рекорд був 2016-го й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше. Також додають, що на острові й досі сніжить, і це при тому, то там зараз літо.

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