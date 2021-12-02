Вчені попередили про небезпеку новорічних ялинок

Викликати алергію може як штучна, так і жива ялинка.

Британські вчені попередили про небезпеку живих новорічних ялинок. Група вчених з Медичного університету північних районів штату проаналізувала вирізки з 28 ялинок, зокрема голки та кору, різних видів.

Про це пише видання The Sun.

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За словами експертів, алергени і 53 види цвілі, що містяться в кожній ялинці, провокують у людини головний біль.

Люди, які страждають на алергію, дуже гостро реагують на запахи рослин і трави. В результаті з'являються кашель, нежить, можливий біль у вухах.

Спеціалісти радять провітрювати приміщення з ялинкою. У разі виникнення алергії - приймати ліки.

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Нагадаємо, підліток з англійського міста Вінсфорд помер, з'ївши приготований забудькуватим дідусем окіст в горіховій глазурі. Чоловік забув, що в онука алергія на горіхи.

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