Ученые предупредили об опасности новогодних елок

Вызвать аллергию может как искусственная, так и живая елочка.

Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала вырезки из 28 елок, включая иглы и кору разных видов.

Об этом пишет издание The Sun.

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По словам экспертов, аллергены и 53 вида плесени, содержащиеся в каждой елке, провоцируют у человека головную боль.

Люди, страдающие аллергией, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможна боль в ушах.

Специалисты советуют проветривать помещение с елкой. В случае возникновения аллергии – принимать лекарства.

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Напомним, подросток из английского города Винсфорд умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури. Мужчина забыл, что у внука аллергия на орехи.

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