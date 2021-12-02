Ученые предупредили об опасности новогодних елок

Вызвать аллергию может как искусственная, так и живая елочка.
Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала вырезки из 28 елок, включая иглы и кору разных видов.
Об этом пишет издание The Sun.
По словам экспертов, аллергены и 53 вида плесени, содержащиеся в каждой елке, провоцируют у человека головную боль.
Люди, страдающие аллергией, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможна боль в ушах.
Специалисты советуют проветривать помещение с елкой. В случае возникновения аллергии – принимать лекарства.
Напомним, подросток из английского города Винсфорд умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури. Мужчина забыл, что у внука аллергия на орехи.
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