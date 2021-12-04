Новолуние 4 декабря: ритуалы и обряды

Каждая фаза луны имеет свои особенности и способна оказывать определенное влияние на человека и его жизнь.
Утром 4 декабря над Землей взойдет новолуние, которое вместе с солнечным затмением закроет коридор затмений.
Новолуние: что это
Заметим, что новолуние – это первый день лунного месяца. Обычно новолуние длится всего несколько часов, хотя соответствующие ритуалы можно делать в первый, второй и даже третий лунный день. Каждая фаза луны имеет свои особенности и способна оказывать определенное влияние на человека и его жизнь. Еще предки знали, что проведенные на новолуние обряды помогают добиться желаемого.
Новолуние, как любая другая фаза спутника Земли, влияет на ход судьбоносных событий в жизни людей. Однако астрологи знают, что с наступлением новолуния начинается новым этап, наступает обновление. Его влияние может быть как положительным, так и негативным.
Мы собрали для вас ритуалы и обряда, которые можно сделать в это новолуние.
Новолуние 4 декабря: лунная квитанция на получение денег
Эзотерики утверждают, что с помощью этой техники можно привлечь нужную сумму денег.
Возьмите лист бумаги, и сделайте из него «лунную квитанцию». Сверху напишите сегодняшнюю дату, затем кому она выдана - свое полное имя и фамилию, сумму, на которую выписана квитанция, внизу поставьте подпись и напишите «Оплачено». Спрячьте квитанцию в книгу или в шкафчик. Будьте уверены в том, что вскоре - обычно в течение лунного месяца - вы получите необходимую сумму.
Новолуние 4 декабря: лунный ритуал для получения денег
Возьмите крупную купюру и поверните ее в сторону молодой луны. Положите банкноту в кошелек, и на протяжении всего месяца она будет притягивать к вам деньги. Также можно положите купюру с большим номиналом на ночь на подоконник, чтобы свет луны освещал ее. Это способствует увеличению дохода и улучшению финансового положения.
Новолуние 4 декабря: обряд з лунной водой
Для жизни в достатке, надо умыться денежной водой. Использовать следует только ключевую или минеральную воду, но ни из-под крана. Берут стакан, наполняют водой, кладут в нее монеты большого номинала, оставляют на подоконнике до того, как взойдет молодой месяц. Стакан нужно оставить на подоконнике до утра, чтобы вода зарядилась положительной энергетикой. С наступлением утра надо ею умыться, представляя, как увеличивается ваш доход.
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