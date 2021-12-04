Молодик 4 грудня: ритуали та обряди

Кожна фаза місяця має свої особливості та здатна надавати певний вплив на людину та її життя.

Вранці 4 грудня над Землею зійде молодик, який разом із сонячним затемненням закриє коридор затемнень.

Молодик: що це

Зауважимо, що молодик — це перший день місячного місяця. Зазвичай молодик триває лише кілька годин, хоча відповідні ритуали можна робити в перший, другий і навіть третій місячний день. Кожна фаза місяця має свої особливості та здатна надавати певний вплив на людину та її життя. Ще предки знали, що проведені на молодик обряди допомагають досягти бажаного.

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Молодик, як будь-яка інша фаза супутника Землі, впливає перебіг доленосних подій у житті людей. Проте астрологи знають, що з настанням молодика починається новий етап, настає оновлення. Його вплив може бути як позитивним, і негативним.

Ми зібрали для вас ритуали та обряди, які можна зробити в цей молодик.

Молодик 4 грудня: місячна квитанція на отримання грошей

Езотерики запевняють, що за допомогою цієї техніки можна залучити потрібну суму грошей.

Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього "місячну квитанцію". Зверху напишіть сьогоднішню дату, потім кому вона видана – своє повне ім'я та прізвище, суму, на яку виписано квитанцію, внизу поставте підпис та напишіть "Оплачено". Сховайте квитанцію в книгу або шафку. Будьте впевнені, що незабаром — зазвичай протягом місячного місяця — ви отримаєте необхідну суму.

Молодик 4 грудня: місячний ритуал для отримання грошей

Візьміть велику купюру і поверніть її у бік молодика. Покладіть банкноту в гаманець, і протягом усього місяця вона притягуватиме до вас гроші. Також можна покласти купюру з великим номіналом на ніч на підвіконня, щоб світло місяця освітлювало її. Це сприяє збільшенню доходу та поліпшенню фінансового стану.

Молодик 4 грудня: обряд з місячною водою

Для життя в достатку треба вмитися грошовою водою. Використовувати слід лише джерельну або мінеральну воду, але не з-під крана. Беруть склянку, наповнюють водою, кладуть у неї монети великого номіналу, залишають на підвіконні до того, як зійде молодик. Склянку потрібно залишити на підвіконні до ранку, щоб вода зарядилася позитивною енергетикою. З настанням ранку треба вмитися нею, уявляючи, як збільшується ваш дохід.

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