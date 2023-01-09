Вчені виявили в мозку людини невідому раніше мембрану

Під час дослідження вчені виявили нову анатомічну структуру в мозку, яка раніше ще не була описана.

Про це пише IFL Science.

Вперше цей шар тканини був виявлений у мишей, проте згодом учені також виявили цю структуру і в мозку дорослих людей — вона отримала назву субарахноїдальної лімфатичної мембрани (SLYM).

Дослідники вважають, що ця структура відіграє важливу роль в утилізації відходів мозку, а також імунної системи — вона діє як захисний бар'єр, вкриваючи імунні клітини.

Відомо, що вона є однією з чотирьох мембран між мозком і черепом і завтовшки всього кілька клітин. Інші три — тверда мозкова оболонка, павутинна та м'яка мозкова оболонка. Разом вони є менінгеальним шаром.

За словами одного з авторів дослідження Майкена Недергаарда з Університету Копенгагена, вони з колегами припускають, що нова анатомічна структура відповідає за "фільтрацію" спинномозкової рідини — відділення "чистої" від "брудної", яка містить продукти життєдіяльності клітин.

Раніше стало відомо, що команда вчених із Дублінського коледжу Триніті заявила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах.

Як довготривалий стрес впливає на мозок і психіку: роз’яснення психотерапевта Олега Чабана

Читайте також: