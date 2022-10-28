Польща скасувала спрощене працевлаштування росіян

Міністерка у справах сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала постанову, згідно з якою польські підприємці більше не зможуть наймати російських громадян за спрощеними правилами.

Як повідомляє PAP, таке рішення пов'язано з тим, що РФ розв'язала широкомасштабну війну проти України.

Варто зазначити, що ця прискорена процедура дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з Росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть найняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки ринку праці", - пояснила Малонг.

Водночас у Міністерстві у справах сім'ї та соціальної політики уточнили, що росіяни, які працювали в Польщі легально до введення змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації. У польському міністерстві повідомили, що РФ виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

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У польському відомстві додали, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки в два нормативних актах. Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію щодо доручення роботи іноземцю. Другий - про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

Нагадаємо, раніше Сенат Польщі визнав російську владу терористичною. У відповідній резолюції польські парламентарі рішуче засудили російську агресію і зазначили: загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти. Відтак, у Варшаві закликають все більше демократичних країн долучатися і визнавати російську владу терористичною.

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