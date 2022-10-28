Польша отменила упрощенное трудоустройство россиян

Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг подписала постановление, согласно которому польские предприниматели больше не смогут нанимать российских граждан по упрощенным правилам.

Как сообщает PAP, такое решение связано с тем, что РФ развязала широкомасштабную войну против Украины.

Стоит отметить, что ускоренная процедура позволяет легализовать работу в Польше за 7 дней.

"В связи с нападением России на Украину и растущим риском миграции из России, мы решили отменить облегченный доступ россиян на польский рынок труда. Предприниматели, если они хотят нанять российских граждан на основании разрешения на работу, больше не освобождаются, как раньше, от проверки рынка труда", – пояснила Малонг.

В то же время в Министерстве по делам семьи и социальной политики уточнили, что россияне, работавшие в Польше легально до введения изменений, могут это делать, но только до истечения срока действия разрешения на работу или декларации. В польском министерстве сообщили, что РФ исключена из процедуры декларирования, которым теперь могут воспользоваться только граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины.

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В польском ведомстве добавили, что для внесения соответствующих изменений необходимо было внести правки в два нормативных актах. Первый касается стран, к гражданам которых применяются положения о разрешении на сезонную работу, и положения о декларации о поручении работы иностранцу. Второй - об определении случаев, в которых разрешения на работу для иностранцев выдаются независимо от детальных условий выдачи разрешений на работу для иностранцев.

Напомним, ранее Сенат Польши признал российскую власть террористической. В ответной резолюции польские парламентарии решительно осудили российскую агрессию и отметили: захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбя мирные объекты. Следовательно, в Варшаве призывают все больше демократических стран приобщаться и признавать российские власти террористическими.

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