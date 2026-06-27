Сильна Україна потрібна тільки нам: Буданов відверто поговорив зі студентами Могилянки

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«Місце України у світі. Відповідь проста й складна водночас: це залежить тільки від нас», — написав Буданов у Facebook.

За його словами, зустріч зі студентами була присвячена майбутньому України, її місцю у світі, відносинам із сусідами, демократії під час війни та ролі молоді у формуванні держави. Буданов зазначив, що питання, які ставили студенти, є запитом на «справжню візію майбутнього» країни.

«Не треба чекати, поки хтось нас умовить чи підштовхне, а чітко задати свою мету: сильна конкурентоспроможна держава. Якщо ми як країна та нація хочемо поваги, то маємо бути сильним гравцем», — наголосив він.

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Окремо він зупинився на питанні демократії в умовах війни. За словами Буданова, Україна живе в умовах «гібридного воєнного стану», зберігаючи функціонування демократичних інституцій і захист інтересів громадян попри обмеження, передбачені Конституцією та законами.

«Це і є наша оборонна демократія, де свобода — це те, що ми захищаємо зі зброєю в руках. Це наш устрій безпеки, де кожен розуміє: або ми єдині й цілісні, або нас не існує», — зазначив Буданов.

Говорячи про майбутні відносини України з країнами-сусідами, Буданов зазначив, що, на його думку, Києву варто виходити з холодного розрахунку та відстоювання власних інтересів. Він також наголосив, що після війни Україна має усвідомлювати власну суб’єктність і конкуренцію у світі.

«Сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно — так влаштований дорослий світ», — написав Буданов.

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Він подякував Києво-Могилянській академії, її президенту Сергію Квіту та студентам за зустріч і дискусію.

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