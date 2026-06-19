Зеленський закликав терміново використати 6 млрд євро Європейського фонду миру для захисту України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів якнайшвидше спрямувати 6 мільярдів євро із Європейський фонд миру на посилення захисту України, наголосивши, що ці кошти мають працювати без зволікань.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників засідання Європейська рада.

За словами Зеленського, розблоковані кошти фонду є суттєвим ресурсом, який необхідно спрямувати на ті напрямки, що вже довели свою ефективність у війні. Йдеться передусім про системи протиповітряної оборони, далекобійні боєприпаси та інші військові спроможності, необхідні для захисту українських міст і цивільного населення.

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Президент також наголосив, що частину фінансування варто використати для захисту енергетичної інфраструктури України, яка залишається однією з основних цілей російських атак.

Окремо глава держави зазначив, що Україна прагне завершити війну до зими шляхом дипломатії та посилення міжнародного тиску на Росію. Однак, за його словами, потрібно вже зараз готувати зимовий пакет допомоги на випадок продовження бойових дій.

До такого пакета, за словами президента, мають увійти газ, дизельне пальне, енергетичне обладнання, а також щонайменше 300 ракет для захисту країни в зимовий період.

«Путін — це війна. Якщо війна продовжиться, нам потрібні конкретні рішення вже зараз», — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, що раніше Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на ППО та дрони

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