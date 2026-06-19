Астрологічний прогноз на 19 червня

Світильники / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто приймати спонтанні рішення та мститися тим, хто нас образив.

Символ дня: Світильник.

Реклама

Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливий колір дня: бірюзовий, блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бірюза , рожевий халцедон.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: стравохід .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, потрібно лікувати негайно, інакше вони можуть призвести до серйозних ускладнень.

Харчування протягом дня: як недоїдання, так і переїданняоднаково неприпустимі — у харчуванні, як завжди, важлива помірність.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона принесе матеріальний достаток і благополуччя.

Реклама

Сьогоднішні дачні роботи: можна працювати з ґрунтом: розпушувати, перекопувати, прополювати.

Магія та містика дня: сприятливий час для читання заклинань та проведення ритуалів, щоб привернути удачу в коханні.

Денні сни: побачити уві сні дорогу або вирушити по ній у подорож — цехороша прикмета, яка означає, що в житті людини все гаразд.

Табу дня: будь-яке зло — навіть на рівні думок — повернеться бумерангом, тому не можна допускати недобрих побажань на чиюсь адресу.

Реклама

Цитата дня: «Світ — це зміна, життя — це сприйняття» (Марк Аврелій).

Читайте також:

Новини партнерів