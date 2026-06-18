У білому купальнику на розкішній яхті: зірка реаліті показала спокусливі знімки з відпочинку

Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл потішила своїх підписників в Instagram новою добіркою фото з літнього відпочинку.

Єва Гейл

Єва Гейл

Інфлюенсерка провела день на розкішній яхті, звідки поділилася атмосферними кадрами на тлі кришталево чистої бірюзової води та скелястого узбережжя. Для морської прогулянки Єва обрала мінімалістичне біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу шкіру та підтягнуту фігуру.

Єва Гейл

На одних світлинах телезірка засмагала на палубі, на інших — сиділа біля спуску у воду, а також балансувала на сапборді посеред затоки.

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Єва Гейл

Білявка похизувалася свїми спокусливими формами і пружними сідницями.

Єва Гейл

Свій пляжний образ Гейл доповнила тонким браслетом на руці, анклетом на нозі та каблучкою. Волосся Єва розпустила і зробила макіяж максимально природним із акцентом на сяйливій засмаглій шкірі.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.

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