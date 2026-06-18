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- Шоу-бізнес
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У білому купальнику на розкішній яхті: зірка реаліті показала спокусливі знімки з відпочинку
Єва Гейл поділилася новою серією сонячних світлин, на яких позувала у лаконічному бікіні посеред мальовничої бухти.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл потішила своїх підписників в Instagram новою добіркою фото з літнього відпочинку.
Інфлюенсерка провела день на розкішній яхті, звідки поділилася атмосферними кадрами на тлі кришталево чистої бірюзової води та скелястого узбережжя. Для морської прогулянки Єва обрала мінімалістичне біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу шкіру та підтягнуту фігуру.
На одних світлинах телезірка засмагала на палубі, на інших — сиділа біля спуску у воду, а також балансувала на сапборді посеред затоки.
Білявка похизувалася свїми спокусливими формами і пружними сідницями.
Свій пляжний образ Гейл доповнила тонким браслетом на руці, анклетом на нозі та каблучкою. Волосся Єва розпустила і зробила макіяж максимально природним із акцентом на сяйливій засмаглій шкірі.
Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.