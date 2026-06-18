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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У білому купальнику на розкішній яхті: зірка реаліті показала спокусливі знімки з відпочинку

Єва Гейл поділилася новою серією сонячних світлин, на яких позувала у лаконічному бікіні посеред мальовничої бухти.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл потішила своїх підписників в Instagram новою добіркою фото з літнього відпочинку.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Інфлюенсерка провела день на розкішній яхті, звідки поділилася атмосферними кадрами на тлі кришталево чистої бірюзової води та скелястого узбережжя. Для морської прогулянки Єва обрала мінімалістичне біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу шкіру та підтягнуту фігуру.

Єва Гейл

Єва Гейл

На одних світлинах телезірка засмагала на палубі, на інших — сиділа біля спуску у воду, а також балансувала на сапборді посеред затоки.

Єва Гейл

Єва Гейл

Білявка похизувалася свїми спокусливими формами і пружними сідницями.

Єва Гейл

Єва Гейл

Свій пляжний образ Гейл доповнила тонким браслетом на руці, анклетом на нозі та каблучкою. Волосся Єва розпустила і зробила макіяж максимально природним із акцентом на сяйливій засмаглій шкірі.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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