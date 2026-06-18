Літнє сонцестояння 21 червня: два знаки зодіаку можуть отримати хвилю удачі та нових можливостей

Літнє сонцестояння / © ТСН

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Літнє сонцестояння, яке у 2026 році відбудеться 21 червня, вважається одним із найважливіших астрономічних моментів року.

Для багатьох культур цей час символізував оновлення, силу, достаток і початок нового етапу. Астрологи вважають, що енергія сонцестояння може особливо вплинути на окремі знаки зодіаку, відкриваючи перед ними нові шанси та приємні зміни.

Овен: період прориву та сміливих рішень

Для Овнів літо може стати часом, коли давно заплановані ідеї нарешті почнуть набувати форми. Представники цього знаку відомі своєю активністю, рішучістю та прагненням діяти першими — і саме ці якості можуть допомогти скористатися новими можливостями.

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За прогнозами астрологів, найближчий період може принести Овнам професійні перспективи, цікаві пропозиції та поштовх до особистого розвитку.

Марс, який вважається покровителем Овнів, символічно додає енергії та впевненості. Це може бути вдалий час, щоб ризикнути, почати новий проєкт або зробити крок, який давно відкладався.

Телець: несподівані подарунки долі

Для Тельців літо може принести більше легкості та приємних сюрпризів. Цей знак зазвичай асоціюють зі стабільністю, практичністю та поступовим досягненням цілей, але період навколо сонцестояння може стати часом несподіваних змін.

Астрологи пов’язують цей період із можливими фінансовими можливостями, корисними знайомствами та позитивними подіями в особистому житті.

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Венера — планета, яку пов’язують із Тельцем, — у символічному значенні може посилити теми гармонії, привабливості та нових зв’язків.

Час відкриватися новому

Для Овнів і Тельців літнє сонцестояння може стати нагадуванням про те, що удача часто приходить тоді, коли людина готова діяти.

Астрологи радять не триматися за старі сценарії, а використовувати цей період для нових цілей, рішень та змін.

Водночас варто пам’ятати, що гороскопи не визначають майбутнє, а можуть лише надихати на роздуми. Реальні результати залежать від власних виборів і дій.

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Раніше йшлося про знаки зодіаку, яких неможливо вивести з себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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