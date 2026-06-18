Вчені з’ясували, скільки кроків на день допомагають компенсувати тривале сидіння

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Нове дослідження показало, скільки руху потрібно людям із малорухливим способом життя, щоб знизити ризики для здоров’я.

Про це йдеться у матеріалі Sciencealert із посиланням на дослідження, що було опубліковане у British Journal of Sports Medicine.

Малорухливий спосіб життя пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, діабету та передчасної смерті. Водночас дослідники хотіли з’ясувати, чи може більша кількість кроків зменшити ці ризики у людей, які більшу частину дня сидять.

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Як здійснили експеримент

Для аналізу вчені використали дані 72 174 учасників британського біобанку UK Biobank. Добровольці носили спеціальні акселерометри на зап’ясті протягом семи днів, що дозволило оцінити їхню щоденну кількість кроків і час, проведений без руху.

У середньому учасники сиділи близько 10,6 години на день. Тих, хто проводив у сидячому положенні більше часу, віднесли до групи з високим рівнем малорухливості.

Скільки кроків треба робити щодня

Результати показали, що оптимальною кількістю для компенсації тривалого сидіння стали приблизно 9-10 тис. кроків на день. Такий рівень активності знижував ризик серцево-судинних захворювань приблизно на 21%, а ймовірність передчасної смерті — на 39%.

Водночас користь починалася значно раніше: близько половини позитивного ефекту спостерігали вже після 4-4,5 тис. кроків на день.

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«Це не означає, що можна без наслідків сидіти весь день. Однак будь-який рух має значення, і люди можуть зменшити шкоду від вимушеного сидячого способу життя, збільшуючи щоденну кількість кроків», — зазначив дослідник Меттью Ахмаді з Університету Сіднея.

Науковці наголошують, що важливо не лише ходити більше, а й загалом скорочувати час без руху протягом дня.

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