Секрет довголіття без спортзалу: що роблять люди, які живуть найдовше

Довголіття без марафонів

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Люди, які живуть найдовше, зазвичай не бігають марафони, не займаються важкою атлетикою і не дотримуються складних фітнес-програм. Натомість їхнє довголіття часто пов’язують із місцями, де рух є природною частиною повсякденного життя — ходьбою, садівництвом і рельєфом місцевості з постійними підйомами та спусками.

Про це йдетсья у матеріалі spacedaily.

Дослідники припускають, що найефективніша «антивікова стратегія» може бути не у спорті як такому, а в постійній, але непомітній активності протягом дня.

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Одним із класичних прикладів є Сардинія, де пастухи щодня проходять значні відстані гірськими стежками. Так, 75-річний пастух Тоніно Тола, якого вивчали під час досліджень так званих «блакитних зон», щодня долав щонайменше кілька миль, доглядаючи отари, город і допомагаючи сусідам.

Важливо, що така активність не сприймається як тренування. Це просто спосіб життя — рух, пов’язаний із щоденними справами: догляд за тваринами, робота на землі, побутові обов’язки та допомога іншим.

Подібні моделі поведінки зафіксовані й в інших регіонах із високою тривалістю життя — на Окінаві, в Ікарії, на півострові Нікойя та в громаді адвентистів у Лома-Лінді. У всіх цих місцях фізична активність розподілена протягом усього дня і майже ніколи не має вигляду структурованих тренувань.

Що показують дослідження

Згідно з аналізами, на які посилаються дослідники, люди похилого віку в «блакитних зонах» не виконують класичних рекомендацій щодо спорту, як-от 150 хвилин помірних навантажень на тиждень. Натомість вони постійно перебувають у русі — короткими, але регулярними епізодами активності.

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Фахівці зазначають, що така модель може бути навіть ефективнішою за традиційні тренування, особливо для обміну речовин і серцево-судинної системи. Тривале сидіння, навіть із щоденним спортом, не повністю компенсує негативний вплив малорухливого способу життя.

Окрему увагу дослідники приділяють садівництву — воно поєднує фізичне навантаження з координацією рухів і постійною залученістю, що додатково впливає на здоров’я та довголіття.

Не лише про «ідеальні» приклади

Водночас науковці застерігають: концепція «блакитних зон» не є однозначною. Деякі дослідження ставлять під сумнів точність даних про рекордну тривалість життя в окремих регіонах через можливі статистичні та документальні похибки.

Проте навіть критики визнають: сам принцип — регулярний рух протягом дня замість коротких інтенсивних тренувань — має наукове підтвердження в інших незалежних дослідженнях.

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Що це означає для сучасних людей

Для більшості людей, які живуть у містах, висновок досить простий: ключ до довголіття може бути не в інтенсивних тренуваннях, а в зменшенні тривалого сидіння та збільшенні природної активності.

Ходьба пішки, сходи замість ліфта, робота в саду, короткі переміщення протягом дня — усе це формує інший тип фізичної активності, який поступово може мати значний вплив на здоров’я.

Дослідники підсумовують, що найефективніша «антивікова стратегія» може бути не тренуванням у класичному сенсі, а способом життя, де рух просто не відокремлений від щоденних справ.

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