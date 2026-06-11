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Секрет довголіття без спортзалу: що роблять люди, які живуть найдовше
Люди, які живуть найдовше, рідко займаються спортом. Дослідники пояснили, чому ключем до довголіття може бути щоденна природна активність.
Люди, які живуть найдовше, зазвичай не бігають марафони, не займаються важкою атлетикою і не дотримуються складних фітнес-програм. Натомість їхнє довголіття часто пов’язують із місцями, де рух є природною частиною повсякденного життя — ходьбою, садівництвом і рельєфом місцевості з постійними підйомами та спусками.
Про це йдетсья у матеріалі spacedaily.
Дослідники припускають, що найефективніша «антивікова стратегія» може бути не у спорті як такому, а в постійній, але непомітній активності протягом дня.
Одним із класичних прикладів є Сардинія, де пастухи щодня проходять значні відстані гірськими стежками. Так, 75-річний пастух Тоніно Тола, якого вивчали під час досліджень так званих «блакитних зон», щодня долав щонайменше кілька миль, доглядаючи отари, город і допомагаючи сусідам.
Важливо, що така активність не сприймається як тренування. Це просто спосіб життя — рух, пов’язаний із щоденними справами: догляд за тваринами, робота на землі, побутові обов’язки та допомога іншим.
Подібні моделі поведінки зафіксовані й в інших регіонах із високою тривалістю життя — на Окінаві, в Ікарії, на півострові Нікойя та в громаді адвентистів у Лома-Лінді. У всіх цих місцях фізична активність розподілена протягом усього дня і майже ніколи не має вигляду структурованих тренувань.
Що показують дослідження
Згідно з аналізами, на які посилаються дослідники, люди похилого віку в «блакитних зонах» не виконують класичних рекомендацій щодо спорту, як-от 150 хвилин помірних навантажень на тиждень. Натомість вони постійно перебувають у русі — короткими, але регулярними епізодами активності.
Фахівці зазначають, що така модель може бути навіть ефективнішою за традиційні тренування, особливо для обміну речовин і серцево-судинної системи. Тривале сидіння, навіть із щоденним спортом, не повністю компенсує негативний вплив малорухливого способу життя.
Окрему увагу дослідники приділяють садівництву — воно поєднує фізичне навантаження з координацією рухів і постійною залученістю, що додатково впливає на здоров’я та довголіття.
Не лише про «ідеальні» приклади
Водночас науковці застерігають: концепція «блакитних зон» не є однозначною. Деякі дослідження ставлять під сумнів точність даних про рекордну тривалість життя в окремих регіонах через можливі статистичні та документальні похибки.
Проте навіть критики визнають: сам принцип — регулярний рух протягом дня замість коротких інтенсивних тренувань — має наукове підтвердження в інших незалежних дослідженнях.
Що це означає для сучасних людей
Для більшості людей, які живуть у містах, висновок досить простий: ключ до довголіття може бути не в інтенсивних тренуваннях, а в зменшенні тривалого сидіння та збільшенні природної активності.
Ходьба пішки, сходи замість ліфта, робота в саду, короткі переміщення протягом дня — усе це формує інший тип фізичної активності, який поступово може мати значний вплив на здоров’я.
Дослідники підсумовують, що найефективніша «антивікова стратегія» може бути не тренуванням у класичному сенсі, а способом життя, де рух просто не відокремлений від щоденних справ.