Ученые выяснили, сколько шагов в день помогают компенсировать длительное сиденье

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Новое исследование показало, сколько движению нужно людям с малоподвижным образом жизни, чтобы снизить риски для здоровья.

Об этом говорится в материале sciencealert со ссылкой на исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.

Малоподвижный образ жизни связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и преждевременной смерти. В то же время исследователи хотели выяснить, может ли большее количество шагов уменьшить эти риски у людей, которые сидят большую часть дня.

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Как провели эксперимент

Для анализа ученые использовали данные 72174 участников британского биобанка UK Biobank. Добровольцы носили специальные акселерометры на запястье в течение семи дней, что позволило оценить их ежедневное количество шагов и время, проведенное без движения.

В среднем участники сидели около 10,6 часов в день. Тех, кто проводил в сидячем положении больше времени, отнесли в группу с высоким уровнем малоподвижности.

Сколько шагов нужно делать каждый день

Результаты показали, что оптимальным количеством для компенсации продолжительного сиденья стали примерно 9-10 тыс. шагов в день. Такой уровень активности снижал риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 21%, а вероятность преждевременной смерти — на 39%.

В то же время польза начиналась гораздо раньше: около половины положительного эффекта наблюдали уже после 4-4,5 тыс. шагов в день.

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Это не означает, что можно без последствий сидеть весь день. Однако любое движение имеет значение, и люди могут снизить ущерб от вынужденного сидячего образа жизни, увеличивая ежедневное количество шагов», — отметил исследователь Мэттью Ахмади из Университета Сиднея.

Ученые отмечают, что важно не только ходить больше, но и в целом сокращать время без движения в течение дня.

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