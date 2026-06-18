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Ученые выяснили, сколько шагов в день помогают компенсировать длительное сиденье
Популярная рекомендация делать 10 тысяч шагов в день может быть не универсальной для всех.
Новое исследование показало, сколько движению нужно людям с малоподвижным образом жизни, чтобы снизить риски для здоровья.
Об этом говорится в материале sciencealert со ссылкой на исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.
Малоподвижный образ жизни связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и преждевременной смерти. В то же время исследователи хотели выяснить, может ли большее количество шагов уменьшить эти риски у людей, которые сидят большую часть дня.
Как провели эксперимент
Для анализа ученые использовали данные 72174 участников британского биобанка UK Biobank. Добровольцы носили специальные акселерометры на запястье в течение семи дней, что позволило оценить их ежедневное количество шагов и время, проведенное без движения.
В среднем участники сидели около 10,6 часов в день. Тех, кто проводил в сидячем положении больше времени, отнесли в группу с высоким уровнем малоподвижности.
Сколько шагов нужно делать каждый день
Результаты показали, что оптимальным количеством для компенсации продолжительного сиденья стали примерно 9-10 тыс. шагов в день. Такой уровень активности снижал риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 21%, а вероятность преждевременной смерти — на 39%.
В то же время польза начиналась гораздо раньше: около половины положительного эффекта наблюдали уже после 4-4,5 тыс. шагов в день.
Это не означает, что можно без последствий сидеть весь день. Однако любое движение имеет значение, и люди могут снизить ущерб от вынужденного сидячего образа жизни, увеличивая ежедневное количество шагов», — отметил исследователь Мэттью Ахмади из Университета Сиднея.
Ученые отмечают, что важно не только ходить больше, но и в целом сокращать время без движения в течение дня.