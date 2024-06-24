Албанія – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 24 червня у Дюссельдорфі, початок – о 22:00 за київським часом.

У понеділок, 24 червня, збірні Албанії та Іспанії позмагаються в матчі заключного третього туру групи B фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанці з 6 очками після двох зустрічей вже забезпечили собі вихід до плейоф з першого місця у групі. На старті континентальної першості "Червона фурія" розбила Хорватію (3:0), а потім обіграла Італію (1:0).

Албанці продовжують боротися за вихід до 1/8 фіналу, маючи у своєму активі один заліковий бал. У першому турі Албанія поступилася Італії (1:2), після чого вирвала нічию проти Хорватії (2:2).

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Паралельно з матчем Албанія – Іспанія відбуватиметься інший поєдинок останнього туру групи B між Хорватією (1 пункт) та Італією (3 бали) – обидві збірні ще не гарантували собі участь у плейоф.

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Албанія – Іспанія

Трансляція матчу Албанія – Іспанія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Албанія – Іспанія

За оцінками нашого партнера-букмекера, очевидним фаворитом поєдинку є збірна Іспанії. На її перемогу пропонують поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,55. Виграш албанців – 6,90.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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