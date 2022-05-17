Айнтрахт - Рейнджерс: де дивитись і ставки букмекерів на фінал Ліги Європи

Айнтрахт - Рейнджерс: де дивитись і ставки букмекерів на фінал Ліги Європи

У середу, 18 травня, відбудеться фінальний матч Ліги Європи сезону-2021/22.

Переможця другого за престижністю футбольного єврокубку визначатимуть німецький "Айнтрахт" і шотландський "Рейнджерс".

Вирішальний матч турніру відбудеться в іспанському місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу франкфуртський клуб в плейоф Ліги Європи переміг "Бетіс" (2:1, 1:1), "Барселону" (1:1, 2:3) та "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка (2:1, 1:0).

Своєю чергою, шотландський колектив пройшов дортмундську "Боруссію" (2:2, 4:2), "Црвену Звєзду" (2:1, 0:3), "Брагу" (3:1, 0:1) і "РБ Лейпциг" (3 :1, 0:1).

Де дивитися матч Айнтрахт - Рейнджерс

На території України фінальний поєдинок Ліги Європи у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO та Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч Айнтрахт - Рейнджерс

У майбутньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу німецькому клубу. На перемогу франкфуртців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия - 3,45. Успіх шотландців за підсумком 90 хвилин гри оцінений коефіцієнтом 3,10.

На те, що "Айнтрахт" стане переможцем Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Тріумф "Рейнджерс" - 2,15.

Нагадаємо, фінал головного клубного євротурніру - Ліги чемпіонів - відбудеться 28 травня в Парижі. Трофей розіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал".

А в історичному фіналі третього за значущістю єврокубка - Ліги конференцій - 25 травня позмагаються італійська "Рома" та нідерландський "Феєнорд".

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