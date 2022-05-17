Айнтрахт - Рейнджерс: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Айнтрахт - Рейнджерс: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

В среду, 18 мая, состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2021/22.

Победителя второго по престижности футбольного еврокубка будут определять немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс".

Решающий матч турнира состоится в испанском городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути к финалу франкфуртский клуб в плей-офф Лиги Европы победил "Бетис" (2:1, 1:1), "Барселону" (1:1, 2:3) и "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко (2:1, 1:0).

В свою очередь, шотландский коллектив прошел дортмундскую "Боруссию" (2:2, 4:2), "Црвену Звезду" (2:1, 0:3), "Брагу" (3:1, 0:1) и "РБ Лейпциг" (3:1, 0:1).

Где смотреть матч Айнтрахт - Рейнджерс

На территории Украины финальный поединок Лиги Европы в прямом эфире будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV.

Прогнозы букмекеров на матч Айнтрахт - Рейнджерс

В предстоящем поединке букмекеры отдают незначительное преимущество немецкому клубу. На победу франкфуртцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья - 3,45. Успех шотландцев по итогу 90 минут игры оценен коэффициентом 3,10.

На то, что "Айнтрахт" станет победителем Лиги Европы, принимаются ставки с коэффициентом 1,74. Триумф "Рейнджерс" - 2,15.

Напомним, финал главного клубного евротурнира - Лиги чемпионов - состоится 28 мая в Париже. Трофей разыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

А в историческом финале третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций - 25 мая сразятся итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".

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