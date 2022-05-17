Остановилось сердце: непобедимый боксер умер прямо во время боя

Трагический случай произошел с немецким боксером турецкого происхождения Мусой Ямаком во время поединка против соперника из Уганды Хамзы Вандеры.

38-летний немецкий боксер внезапно потерял сознание перед третьим раундом. Ямака доставили в больницу, но спасти спортсмена медикам не удалось.

Как сообщает издание Bild, после завершения второго раунда Муса отправился в свой угол и собирался продолжать бой. Однако перед стартом очередной трехминутки ему неожиданно стало плохо - боксер медленно опустился на колени и потерял сознание.

К спортсмену сразу же бросились представители его команды и фельдшеры, чтобы оказать первую помощь. Боксера без сознания срочно доставили в больницу, где врачи, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть в результате сердечного приступа.

Муса Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года. За это время он провел восемь поединков и одержал восемь побед. В момент гибели он был Интерконтинентальным чемпионом по версии Всемирной боксерской федерации (WBF).

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе.

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