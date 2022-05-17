Зупинилося серце: непереможний боксер помер просто під час бою

Зупинилося серце: непереможний боксер помер просто під час бою

Трагічний випадок стався з німецьким боксером турецького походження Мусою Ямаком під час поєдинку проти суперника з Уганди Хамзи Вандери.

38-річний німецький боксер раптово знепритомнів перед третім раундом. Ямака доправили до лікарні, але врятувати спортсмена медикам не вдалося.

Як повідомляє видання Bild, після завершення другого раунду Муса вирушив до свого кута та збирався продовжувати бій. Однак перед стартом чергової трихвилинки йому несподівано стало зле - боксер повільно опустився на коліна та знепритомнів.

До спортсмена одразу ж кинулися представники його команди і фельдшери, аби надати першу допомогу. Непритомного боксера терміново доправили до лікарні, де лікарі, на жаль, змушені були констатувати смерть у результаті серцевого нападу.

Муса Ямак виступав на професійному рингу від 2017 року. За цей час він провів вісім поєдинків і здобув вісім перемог. На момент загибелі він був Інтерконтинентальним чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської федерації (WBF).

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що колишній український боксер та арбітр загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

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