Російські окупанти вбили українського боксера, який захищав Україну у лавах ЗСУ

Російські окупанти вбили українського боксера, який захищав Україну у лавах ЗСУ

У неділю, 15 травня, в бою з російськими окупантами загинув український боксер Віктор Понятенко.

Спортсмен, який служив у морській піхоті ЗСУ, загинув у бою за незалежність нашої держави.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

"У жорстокій війні з російськими окупантами 15 травня героїчно загинув воїн ЗСУ та боєць ліги Lucky Punch Віктор "Рудий" Понятенко. Воїн, наш друг. Дуже боляче. Це був Пацан і Людина з великої літери, справжній доблесний герой. Вічна пам'ять воїну-захиснику. Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні.

Віктор Понятенко народився у Запоріжжі. З 8 років займався боксом, має перший розряд з цього виду спорту, срібний призер Кубка України. Провів 120 поєдинків, у майже 100 з них здобув перемогу. Учасник ліги кулачних боїв Lucky Punch.

Нагадаємо, що тесть гравця збірної України Івана Петряка віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

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