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"ATP і WTA не бачать проблеми у моральному знущанні з українських гравців": Долгополов - про ганебне висловлювання президента Федерації тенісу Росії

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"ATP і WTA не бачать проблеми у моральному знущанні з українських гравців": Долгополов - про ганебне висловлювання президента Федерації тенісу Росії

Фото: btu.org.ua

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на слова голови Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпищева про українку Еліну Світоліну.

Напередодні Тарпищев зверхньо прокоментував звернення першої ракетки України до тенісної спільноти, в якому вона закликала до повного відсторонення від турнірів росіян і білорусів, які публічно не засудили збройну агресію їхніх країн проти України.

"Росія ненавидить Україну практично у кожному аспекті. Вони вбивають нас, гвалтують наших жінок та дітей, катують нас.

Проте ATP і WTA не бачать проблеми у моральному знущанні з українських гравців, змушуючи їх грати проти російських гравців, які не сказали жодного слова щодо цих важких часів.

Жодної дискримінації, ну звичайно", – написав Долгополов на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що ганебне висловлювання Тарпищева також прокоментував видатний американський тенісист Енді Роддік.

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