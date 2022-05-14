"ATP і WTA не бачать проблеми у моральному знущанні з українських гравців": Долгополов - про ганебне висловлювання президента Федерації тенісу Росії

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на слова голови Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпищева про українку Еліну Світоліну.
Напередодні Тарпищев зверхньо прокоментував звернення першої ракетки України до тенісної спільноти, в якому вона закликала до повного відсторонення від турнірів росіян і білорусів, які публічно не засудили збройну агресію їхніх країн проти України.
"Росія ненавидить Україну практично у кожному аспекті. Вони вбивають нас, гвалтують наших жінок та дітей, катують нас.
Проте ATP і WTA не бачать проблеми у моральному знущанні з українських гравців, змушуючи їх грати проти російських гравців, які не сказали жодного слова щодо цих важких часів.
Жодної дискримінації, ну звичайно", – написав Долгополов на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що ганебне висловлювання Тарпищева також прокоментував видатний американський тенісист Енді Роддік.
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