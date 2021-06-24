Ломаченко - Накатані: де дивитися бій і ставки букмекерів

Ломаченко - Накатані: де дивитися бій і ставки букмекерів

Українець повертається на ринг після втрати чемпіонських поясів.

У ніч проти неділі, 27 червня, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе поєдинок з японцем Масайоші Накатані.

Боксери зійдуться в ринзі на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). Бій розпочнеться орієнтовно о 05:00 за київським часом.

Де дивитися бій Ломаченко - Накатані

В Україні поєдинок в прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Накатані.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко - Накатані

Український боксер є абсолютним фаворитом поєдинку у букмекерів. На перемогу Василя можна поставити з коефіцієнтом 1.05, а на успіх японця приймаються ставки з коефіцієнтом 9.70. Нічия як найменш вірогідний результат у боксі оцінена коефіцієнтом 34.00.

Коефіцієнт на перемогу Ломаченка нокаутом становить 1.90. Дострокова перемога Накатані - 17.00. Вікторія нашого співвітчизника за підсумками 12 раундів оцінена коефіцієнтом 1.90, тріумф японського боксера за очками - 17.00.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок. В останньому бою у жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

у поєдинку з американцем На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко прибув до Лас-Вегаса на бій з Накатані.

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