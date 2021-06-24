30 км над Землею: у США продають квитки на подорож у стратосферу

30 км над Землею: у США продають квитки на подорож у стратосферу

Місце в герметичній капсулі коштує 125 000 доларів.

Американська компанія Space Perspective з Флориди почала приймати замовлення на польоти в стратосферу. Як повідомляють на сайті space.com космічній капсулі "Нептун" пристосована для перевезення восьми пасажирів та одного пілота на висоту 30 000 метрів.

У компанії Space Perspective переконують, що подорож космічних туристів буде надзвичайно комфортною - без високих перевантажень, як під час запуску ракети. Капсула "Нептун" буде повільно підніматиметься на повітряній кулі. Політ триватиме 6 годин у найвищих шарах атмосфери, звідки мандрівники зможуть побачити Землю на тлі чорного космосу.

Пасажирські місця на "Нептуні" мають відкидні сидіння, панорамні вікна, бар з прохолодними напоями. Вартість одного квитка становить 125 тисяч доларів.

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Минулого тижня космічний туроператор провів випробувальний політ капсули без екіпажу, який тривав понад шість годин, після чого капсула приводнилася у Мексиканській затоці. Під час випробування "Нептун" досяг висоти 33 043 метри.

Початок комерційних запусків планується до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що раніше аукціонний дім Крісті виставив на продаж пляшку французького вина з партії, яка рік була у космосі на Міжнародній космічній станції. Стартова ціна такої пляшки – мільйон доларів.

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