Ломаченко - Накатани: где смотреть бой и ставки букмекеров

Ломаченко - Накатани: где смотреть бой и ставки букмекеров

Украинец возвращается на ринг после потери чемпионских поясов.

В ночь на воскресенье, 27 июня, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет поединок с японцем Масайоши Накатани.

Боксеры сойдутся в ринге на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). Бой начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Где смотреть бой Ломаченко - Накатани

В Украине поединок в прямом эфире эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко - Накатани

Украинский боксер является абсолютным фаворитом поединка у букмекеров. На победу Василия можно поставить с коэффициентом 1.05, а на успех японца принимаются ставки с коэффициентом 9.70. Ничья как наименее вероятный результат в боксе оценена коэффициентом 34.00.

Коэффициент на победу Ломаченко нокаутом составляет 1.90. Досрочная победа Накатани - 17.00. Виктория нашего соотечественника по итогам 12 раундов оценена коэффициентом 1.90, триумф японского боксера по очкам - 17:00.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

в поединке с американцем На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани.

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