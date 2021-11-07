Офіційно: Андрій Шевченко очолив клуб Серії А

"Грифони" підтвердили призначення українського тренера.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський "Дженоа".

Про це клуб Серії А оголосив на своєму офіційно сайті та в соцмережах. Про деталі контракту буде повідомлено пізніше.

Раніше італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляв, що контракт Шевченка з "Дженоа" буде розрахований до літа 2023 року з опцією подовження ще на один сезон. Зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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