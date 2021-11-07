Официально: Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А

"Грифоны" подтвердили назначение украинского тренера.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский "Дженоа".
Об этом клуб Серии А объявил на своем официальном сайте и в соцсетях. О деталях контракта будет сообщено позже.
Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
@jksheva7 is the new Genoa head coach.
#Шевченко
https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что контракт Шевченко с "Дженоа" будет рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.
6 ноября "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Руководство клуба было недовольно результатами на старте сезона - команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15 месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.
Отметим, что "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.
- Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.
- Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
- На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.