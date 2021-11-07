Официально: Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А

"Грифоны" подтвердили назначение украинского тренера.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский "Дженоа".

Об этом клуб Серии А объявил на своем официальном сайте и в соцсетях. О деталях контракта будет сообщено позже.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что контракт Шевченко с "Дженоа" будет рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

6 ноября "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Руководство клуба было недовольно результатами на старте сезона - команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15 месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.

Отметим, что "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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