Олімпіада-2022: хто виграв медалі 12 лютого

У восьмий день змагань було розіграно шість комплектів нагород.
У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у восьмий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 13 представників України. "Синьо-жовті" виступали у бобслеї, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна та фігурному катанні.
Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди
- 1. США
- 2. Італія
- 3. Канада
Лижні перегони. Естафета. Жінки
- 1. ОКР
- 2. Німеччина
- 3. Швеція
Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки
- 1. Гао Тіньюй (Китай)
- 2. Ча Мін Кю (Південна Корея)
- 3. Ватару Морісіг (Японія)
Біатлон. Спринт. Чоловіки
- 1. Йоганнес Бо (Норвегія)
- 2. Кентен Фійон-Майє (Франція)
- 3. Тарьєй Бо (Норвегія)
Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки
- 1. Маріус Ліндвік (Норвегія)
- 2. Рею Кобаясі (Японія)
- 3. Карл Гайгер (Німеччина)
Скелетон. Жінки
- 1. Ханна Найзе (Німеччина)
- 2. Жаклін Нарракотт (Австралія)
- 3. Кімберлі Бос (Нідерланди)
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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