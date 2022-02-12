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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 12 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 12 лютого

Associated Press

У восьмий день змагань було розіграно шість комплектів нагород.

У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у восьмий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 13 представників України. "Синьо-жовті" виступали у бобслеї, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна та фігурному катанні.

Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди

  • 1. США
  • 2. Італія
  • 3. Канада

Лижні перегони. Естафета. Жінки

  • 1. ОКР
  • 2. Німеччина
  • 3. Швеція

Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки

  • 1. Гао Тіньюй (Китай)
  • 2. Ча Мін Кю (Південна Корея)
  • 3. Ватару Морісіг (Японія)

Біатлон. Спринт. Чоловіки

  • 1. Йоганнес Бо (Норвегія)
  • 2. Кентен Фійон-Майє (Франція)
  • 3. Тарьєй Бо (Норвегія)

Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки

  • 1. Маріус Ліндвік (Норвегія)
  • 2. Рею Кобаясі (Японія)
  • 3. Карл Гайгер (Німеччина)

Скелетон. Жінки

  • 1. Ханна Найзе (Німеччина)
  • 2. Жаклін Нарракотт (Австралія)
  • 3. Кімберлі Бос (Нідерланди)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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