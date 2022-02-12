Олімпіада-2022: хто виграв медалі 12 лютого

У восьмий день змагань було розіграно шість комплектів нагород.

У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у восьмий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 13 представників України. "Синьо-жовті" виступали у бобслеї, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна та фігурному катанні.

Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди

1. США

2. Італія

3. Канада

Лижні перегони. Естафета. Жінки

1. ОКР

2. Німеччина

3. Швеція

Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки

1. Гао Тіньюй (Китай)

2. Ча Мін Кю (Південна Корея)

3. Ватару Морісіг (Японія)

Біатлон. Спринт. Чоловіки

1. Йоганнес Бо (Норвегія)

2. Кентен Фійон-Майє (Франція)

3. Тарьєй Бо (Норвегія)

Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки

1. Маріус Ліндвік (Норвегія)

2. Рею Кобаясі (Японія)

3. Карл Гайгер (Німеччина)

Скелетон. Жінки

1. Ханна Найзе (Німеччина)

2. Жаклін Нарракотт (Австралія)

3. Кімберлі Бос (Нідерланди)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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