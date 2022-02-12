Олимпиада-2022: кто выиграл медали 12 февраля

В восьмой день соревнований было разыграно шесть комплектов наград.

В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в восьмой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 13 представителей Украины. "Сине-желтые" выступали в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды

1. США

2. Италия

3. Канада

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

1. ОКР

2. Германия

3. Швеция

Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины

1. Гао Тиньюй (Китай)

2. Ча Мин Кю (Южная Корея)

3. Ватару Морисиг (Япония)

Биатлон. Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бьо (Норвегия)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция)

3. Тарьей Бьо (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия)

2. Рею Кобаяси (Япония)

3. Карл Гайгер (Германия)

Скелетон. Женщины

1. Ханна Найзе (Германия)

2. Жаклин Нарракотт (Австралия)

3. Кимберли Босс (Нидерланды)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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