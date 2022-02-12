Олимпиада-2022: кто выиграл медали 12 февраля

В восьмой день соревнований было разыграно шесть комплектов наград.
В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в восьмой день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 13 представителей Украины. "Сине-желтые" выступали в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.
Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды
- 1. США
- 2. Италия
- 3. Канада
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины
- 1. ОКР
- 2. Германия
- 3. Швеция
Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины
- 1. Гао Тиньюй (Китай)
- 2. Ча Мин Кю (Южная Корея)
- 3. Ватару Морисиг (Япония)
Биатлон. Спринт. Мужчины
- 1. Йоханнес Бьо (Норвегия)
- 2. Кентен Фийон-Майе (Франция)
- 3. Тарьей Бьо (Норвегия)
Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины
- 1. Мариус Линдвик (Норвегия)
- 2. Рею Кобаяси (Япония)
- 3. Карл Гайгер (Германия)
Скелетон. Женщины
- 1. Ханна Найзе (Германия)
- 2. Жаклин Нарракотт (Австралия)
- 3. Кимберли Босс (Нидерланды)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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