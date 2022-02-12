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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 12 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 12 февраля

Associated Press

В восьмой день соревнований было разыграно шесть комплектов наград.

В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в восьмой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 13 представителей Украины. "Сине-желтые" выступали в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды

  • 1. США
  • 2. Италия
  • 3. Канада

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

  • 1. ОКР
  • 2. Германия
  • 3. Швеция

Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины

  • 1. Гао Тиньюй (Китай)
  • 2. Ча Мин Кю (Южная Корея)
  • 3. Ватару Морисиг (Япония)

Биатлон. Спринт. Мужчины

  • 1. Йоханнес Бьо (Норвегия)
  • 2. Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 3. Тарьей Бьо (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины

  • 1. Мариус Линдвик (Норвегия)
  • 2. Рею Кобаяси (Япония)
  • 3. Карл Гайгер (Германия)

Скелетон. Женщины

  • 1. Ханна Найзе (Германия)
  • 2. Жаклин Нарракотт (Австралия)
  • 3. Кимберли Босс (Нидерланды)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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