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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 15 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 15 лютого

Associated Press

Україна все ще не виборола жодної медалі.

У вівторок, 15 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород в одинадцятий день Олімпіади-2022.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 14 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли дев'ятеро представників України. "Синьо-жовті" виступили у чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі (лижна акробатика).

 Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

  • 1. Анна Гассер (Австрія)
  • 2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
  • 3. Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал

  • 1. Матильда Гремо (Швейцарія) 
  • 2. Ейлін Гу (Китай)
  • 3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

  • 1. Корінне Зутер (Швейцарія)
  • 2. Софія Ґоджа (Італія)
  • 3. Надя Делаго (Італія)

Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

  • 1. Су Їмін (Китай)
  • 2. Монс Ройсланд (Норвегія)
  • 3. Максанс Парро (Канада)

 Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

  • 1. Норвегія
  • 2. Франція
  • 3. ОКР

Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

  • 1. Канада
  • 2. Японія
  • 3. Нідерланди

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

  • 1. Норвегія
  • 2. ОКР
  • 3. США

Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

  • 1. Єрген Гробак (Норвегія)
  • 2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
  • 3. Ватабе Акіто (Японія)

Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба

  • 1. Франческо Фрідріх/Торстен Маргіс (Німеччина)
  • 2. Йоганнес Лохнер/Флоріан Бауер (Німеччина)
  • 3. Крістоф Гафер/Маттіас Зоммер (Німеччина)

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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