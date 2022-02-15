Олімпіада-2022: хто виграв медалі 15 лютого

Україна все ще не виборола жодної медалі.

У вівторок, 15 лютого , стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород в одинадцятий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 14 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли дев'ятеро представників України. "Синьо-жовті" виступили у чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі (лижна акробатика).

Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

1. Анна Гассер (Австрія)

2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)

3. Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал

1. Матильда Гремо (Швейцарія)

2. Ейлін Гу (Китай)

3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

1. Корінне Зутер (Швейцарія)

2. Софія Ґоджа (Італія)

3. Надя Делаго (Італія)

Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

1. Су Їмін (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегія)

3. Максанс Парро (Канада)

Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

1. Норвегія

2. Франція

3. ОКР

Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

1. Канада

2. Японія

3. Нідерланди

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

1. Норвегія

2. ОКР

3. США

Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

1. Єрген Гробак (Норвегія)

2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)

3. Ватабе Акіто (Японія)

Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба

1. Франческо Фрідріх/Торстен Маргіс (Німеччина)

2. Йоганнес Лохнер/Флоріан Бауер (Німеччина)

3. Крістоф Гафер/Маттіас Зоммер (Німеччина)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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