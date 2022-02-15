Олімпіада-2022: хто виграв медалі 15 лютого

Україна все ще не виборола жодної медалі.
У вівторок, 15 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород в одинадцятий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 14 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли дев'ятеро представників України. "Синьо-жовті" виступили у чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі (лижна акробатика).
Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
- 1. Анна Гассер (Австрія)
- 2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
- 3. Кокомо Мурасе (Японія)
Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
- 1. Матильда Гремо (Швейцарія)
- 2. Ейлін Гу (Китай)
- 3. Келлі Сілдару (Естонія)
Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
- 1. Корінне Зутер (Швейцарія)
- 2. Софія Ґоджа (Італія)
- 3. Надя Делаго (Італія)
Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
- 1. Су Їмін (Китай)
- 2. Монс Ройсланд (Норвегія)
- 3. Максанс Парро (Канада)
Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
- 1. Норвегія
- 2. Франція
- 3. ОКР
Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 1. Канада
- 2. Японія
- 3. Нідерланди
Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 1. Норвегія
- 2. ОКР
- 3. США
Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
- 1. Єрген Гробак (Норвегія)
- 2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
- 3. Ватабе Акіто (Японія)
Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба
- 1. Франческо Фрідріх/Торстен Маргіс (Німеччина)
- 2. Йоганнес Лохнер/Флоріан Бауер (Німеччина)
- 3. Крістоф Гафер/Маттіас Зоммер (Німеччина)
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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